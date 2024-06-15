وكانت غواتيمالا البادئة بالتسجيل عندما هزت شباك بطلة العالم لأول مرة على الاطلاق من خلال هدف أحرزه ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر اللقاء.

وسجل ميسي هدف التعادل بعد ذلك بثماني دقائق عندما أبعد حارس المرمى نيكولاس هاغن الكرة ليضعها في طريق قائد منتخب الأرجنتين، الذي أرسلها إلى داخل الشباك الخالية.

ومنح لاوتارو مارتينيز هداف دوري إيطاليا هذا الموسم الأرجنتين هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 39 قبل أن يضيف هدفه الثاني من تمريرة أرسلها إليه ميسي بعد الاستراحة.

وأحرز ميسي (36 عاما) هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة متقنة من البديل أنخيل دي ماريا ليمنح بطل كوبا أميركا الفوز.

وتقام بطولة كويا أميركا في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 20 يونيو الجاري و14 يوليو المقبل.

وستبدأ الأرجنتين مسيرتها في البطولة بمواجهة كندا ضمن المجموعة الأولى، الخميس المقبل، قبل أن تواجه تشيلي في 25 من الشهر الجاري وبيرو بعدها بأربعة أيام.