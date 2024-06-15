وقال كلارك بعد مباراة ألمانيا واسكتلندا: "كان أداء ألمانيا رائعا ولسوء الحظ لم نتمكن من مجاراة المنافس".

وأضاف: "لقد تفوقوا علينا ولم يمنحونا أي فرصة في المباراة. كانت النتيجة النهائية مخيبة للآمال".

وتابع: "الفرصة لا تزال قائمة ونحتاج لأربع نقاط وهو ما يجب التركيز عليه".

وبدوره قال قائد اسكتلندا آندي روبرتسون لمحطة آي.تي.في "في الشوط الأول، أخطأنا في كل شيء. ولم نظهر، ولم نلعب بالشراسة المطلوبة وسمحنا للمنافس القوي بالاستحواذ على الكرة".

وأشار إلى أنه "في الشوط الثاني، لعبنا بعشرة لاعبين ومع ذلك استبسلنا. رغم المؤازرة الجماهيرية كان يوما مخيبا وعلينا التعافي سريعا".

وتأتي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد ثلاث سنوات من إقامة النسخة السابقة من دون الحضور الجماهيري بسبب جائحة كوفيد-19 التي أجبرت الاتحاد الأوروبي على تأجيل المسابقة من 2020 إلى 2021.

ويشارك 24 منتخبا في المسابقة القارية المرموقة بنسختها السابعة عشرة والتي ستقام خلالها 51 مباراة، علما أن النهائي سيقام في 14 يوليو في برلين.

وتُوّج المنتخب الإيطالي بالنسخة الأخيرة على ملعب ويمبلي، وذلك بفوزه على إنجلترا في المواجهة النهائية بركلات الترجيح.

وتعد ألمانيا وإسبانيا أكثر بلدين تتويجا باللقب في تاريخ المسابقة بثلاثة ألقاب مقابل 2 لكل من فرنسا وإيطاليا، في حين أن "دي مانشافت" هو المنتخب الأكثر مشاركة (14 مرة).