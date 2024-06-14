وسيكون المنتخب الألماني على موعد مع مباراة الافتتاح لبطولة يورو 2024، مساء الجمعة، عندما يواجه منتخب اسكتلندا.

منتخب ألمانيا و"نظرية الافتتاح"

أشارت الصحافة الألمانية إلى أن المباراة الافتتاحية تحمل أهمية بالغة للمنتخب الألماني، عبر التاريخ، وفقا لنظرية "الفوز في البداية يعني مغامرة وردية".

النظرية تقول إن فوز ألمانيا في المباراة الافتتاحية، عادة ما يؤدي لبطولة جيدة للألمان، أما التعثر في الافتتاح فيؤدي عادة لبطولة "كارثية".

هذه الحالة تجلت بشكل كبير مؤخرا: