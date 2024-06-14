تحمل المباراة الافتتاحية في أي بطولة دولية، أهمية كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب الألماني، فهي تقرر عادة مشوار المنتخب في البطولة، وفقا لنظرية تاريخية تتبعها الصحافة الألمانية.
وسيكون المنتخب الألماني على موعد مع مباراة الافتتاح لبطولة يورو 2024، مساء الجمعة، عندما يواجه منتخب اسكتلندا.
منتخب ألمانيا و"نظرية الافتتاح"
أشارت الصحافة الألمانية إلى أن المباراة الافتتاحية تحمل أهمية بالغة للمنتخب الألماني، عبر التاريخ، وفقا لنظرية "الفوز في البداية يعني مغامرة وردية".
النظرية تقول إن فوز ألمانيا في المباراة الافتتاحية، عادة ما يؤدي لبطولة جيدة للألمان، أما التعثر في الافتتاح فيؤدي عادة لبطولة "كارثية".
هذه الحالة تجلت بشكل كبير مؤخرا:
- يورو 2000: ألمانيا تعثرت بالتعادل أمام رومانيا في الافتتاح، والنتيجة كانت الخروج من دور المجموعات بنقطة واحدة.
- مونديال 2002: ألمانيا انتصرت 8-0 على السعودية، ووصلت بعدها لنهائي البطولة.
- يورو 2004: ألمانيا تعادلت في الافتتاح أمام هولندا، وودعت لاحقا البطولة من دور المجموعات.
- مونديال 2006: انتصار مقنع لألمانيا في الافتتاح على كوستاريكا بنتيجة 4-2، قدم بعدها "المانشافت" بطولة ممتازة وحقق البرونزية.
- يورو 2008 و2012: ألمانيا تبدأ بانتصار مقنع، لتصل بعدها لنهائي يورو 2008 ونصف نهائي يورو 2012.
- مونديال 2010: ألمانيا سحقت أستراليا 4-0 في أول لقاء، وقدمت بطولة ممتازة وحققت برونزية المونديال.
- مونديال 2014: ألمانيا انتصرت 4-0 على البرتغال في أول لقاء، حققت بعدها كأس العالم.
- مونديال 2018 و 2022: ألمانيا تخسر في افتتاح المونديالين الأخيرين، أمام المكسيك واليابان على التوالي، لتودع بعدها من دور المجموعات.
- يورو 2020: ألمانيا تخسر الافتتاح أمام فرنسا، ثم تودع البطولة من دور الـ16 أمام إنجلترا، بعد ظهور متواضع.