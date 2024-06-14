وسيحتشد قرابة 75 ألف متفرج في استاد أليانز بميونيخ، لمتابعة حفل افتتاح ثم المباراة الأولى للبطولة المرتقبة.

تكريم بيكنباور

وأكدت مصادر ألمانية أن مراسم افتتاح البطولة، ستتضمن تكريما خاصا لأسطورة منتخب ألمانيا فرانتس بيكنباور، الذي توفي هذا العام.

وسيدخل الاستاد قائد منتخب ألمانيا الغربية الذي حقق يورو 1980 بيرنارد دايتز، وقائد المنتخب في بطولة يورو 1996 يورغن كلينسمان، رفقة زوجة بيكنباور، حاملين كأس البطولة.

حضور اسكتلندي ضخم

أشارت بعض التقارير البريطانية أن 200 ألف مشجع اسكتلندي سافر إلى ألمانيا لتشجيع المنتخب.

وأظهرت لقطات تواجد آلاف الاسكتلنديين في شوارع ميونيخ، مما يعني أن الحضور الاسكتلندي في المباراة سيكون ضخما، وقد ترتفع أصواتهم فوق الأصوات الألمانية حتى.

المشاهد الاسكتلندية بالأزياء الفلكلورية والمعزوفات ستكون متواجدة بقوة داخل استاد أليانز أرينا وخارج الملعب، وسيضيف نكهة قوية لانطلاقة البطولة.

التاريخ ألماني بامتياز

المشهد الثالث المرتقب هو مباراة مثيرة جدا، بتوقعات مختلفة على كل من المنتخبين.

التاريخ يصب في مصلحة ألمانيا على حساب اسكتلندا، فالأخيرة لم تعبر دور المجموعات في البطولة، وعانت من فشل متكرر.

وعبر التاريخ، واجهت ألمانيا اسكتلندا 8 مرات في مباريات رسمية، انتصرت ألمانيا في 6، وتعادلا في مواجهتين.

هذا التميز التاريخي، يرفع مستوى الضغوطات على منتخب ألمانيا للانتصار، فلا بديل له، وحتى التعادل سيعتبر فشلا.

أما اسكتلندا، فستلعب لإثبات الوجود، وللقتال من أجل جماهيرها العريضة، لكنها ستكون أكثر هدوء من الألمان بسبب غياب الضغوطات المرتفعة.