وقال النادي في بيان "يسر يوفنتوس الإعلان عن تياغو موتا كمدرب جديد للفريق الأول. الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أقال مدربه ماسيميليانو أليغري قبل عام على انتهاء عقده، نهاية الشهر الماضي.

وتمت إقالة أليغري وبعد يومين فقط على إحرازه لقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وبرر النادي سبب الإقالة "سلوك المدرب الذي لا يتوافق مع قيَم يوفنتوس. بحسب يوفنتوس.