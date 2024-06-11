ويقضي لاعب ريال مدريد السابق، تسع سنوات في سجن برازيلي بتهمة الاغتصاب.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن روبينيو البالغ من العمر 40 عاما يتلقى داخل السجن دورة تدريبية في مجال الإلكترونيات.

وأضافت: "يتعلم المليونير، الذي تقدر ثروته الصافية بـ60 مليون جنيه إسترليني، كيفية إصلاح التلفزيون والراديو وغيرها من الأجهزة الكهربائية المنزلية".

ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل تقترحه إدارة السجن، ويهدف إلى تعليم النزلاء مهارات جديدة استعدادا لإطلاق سراحهم في المستقبل.

وذكر محامي روبينيو، ماريو روسو فال، أن اللاعب السابق يعد "سجينا نموذجيا منذ سجنه في مارس الماضي".

وتابع: "روبينيو يتعامل مع الأمر بتواضع وهدوء، إنه سجين مثالي وليست لديه أي مشاكل مع السجناء الآخرين".