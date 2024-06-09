وأشارت المصادر إلى أن "الشياطين الحمر" يريدون التوقيع مع النصيري هداف إشبيلية الإسباني، مقابل 15 إلى 20 مليون يورو.

وقال الصحفي راميريز إن النصيري أبدى موافقته للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 27 عاما، ينتهي عقده مع إشبيلية في صيف 2025، وعدم رغبته في التجديد ستجبر نادي إشبيلية على عرضه للبيع هذا الصيف، تجنبا لانتقاله مجانا الصيف المقبل.

وسجل النصيري 20 هدفا في 41 مباراة خاضها مع إشبيلية الموسم المنصرم.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز خط الهجوم، بعد الأداء "المتذبذب" لمهاجمه الدنماركي رازموس هويلاند.