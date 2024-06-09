وكان الشيخ محمد بن زايد قد استقبل، في قصر البحر في أبوظبي، فريق نادي العين لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني، بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

وهنأ خلال اللقاء، اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي ومجلس الإدارة بهذا الإنجاز التاريخي، مشيدا بمستوى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة وروح التنافس العالية التي تحلى بها وعبرت عن إصراره وقوة عزيمته على الفوز؛ وثمن سموه جميع الجهود التي أسهمت في نجاح الفريق في تمثيل دولة الإمارات والوصول إلى منصة التتويج.

وحث الشيخ محمد بن زايد، الفريق على أهمية مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به، مؤكدا أن أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية خلال الفترة المقبلة على مستوى مختلف أنواع الرياضات والمنافسات.

من جانبهم، أعرب اللاعبون، عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة، مؤكدين أن الإنجاز الذي حققه فريق نادي العين يعد ثمرة من ثمار رعاية سموه ودعمه للقطاع الرياضي في الدولة.

وأشاروا إلى أن هذا الدعم يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة لمواصلة تقديم الأفضل دائما من أجل بلوغ منصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.