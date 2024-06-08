وأصبح زفيريف، المصنف الرابع في البطولة والذي وصل لقبل النهائي في رولان جاروس للمرة الرابعة على التوالي، ثاني ألماني يصل للنهائي فردي الرجال في عصر الاحتراف بعد مايكل ستيتش في 1996.

وقال زفيريف الذي تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل خلال مباراته أمام رفائيل نادال في قبل النهائي عام 2022 "من الواضح أنني سعيد للغاية. لدي تاريخ كبير في هذا الملعب، ومجموعة من أفضل وأسوأ ذكرياتي موجودة على هذا الملعب.

"أنا سعيد ببلوغ النهائي في محاولتي الرابعة. سأبذل قصارى جهدي في النهائي يوم الأحد".

ولم تكن بداية زفيريف قوية إذ كسر رود إرساله مبكرا ومضي لحسم المجموعة الأولى بضربات قوية.

وبعدما استعاد مستواه في المجموعة الثانية، أهدر زفيريف (27 عاما) فرصة لكسر إرسال منافسه للمرة الثانية لكنه تمكن من إدراك التعادل وكسر إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة.

واستعاد رود (25 عاما) مستواه بعدما عانى مع مشكلة في المعدة لكن آماله في الوصول لنهائي فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي تبددت بعدما كسر زفيريف إرساله في الشوط الأول من المجموعة الرابعة وحسم المباراة.

وقال زفيريف "كنت أعلم أنني يجب أن أكون أكثر شراسة في الأداء. ظهرت في أول مجموعتين بمستوى مرتفع، ثم رأيته يعاني".

وأضاف "الفضل له في اللعب حتى النهاية والقتال حتى النهاية. إنه بطل وشخص عظيم وسيعود (إلى هنا) بالتأكيد".

وبعد خسارته أمام دومينيك تيم في نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2020، قال زفيريف إنه مستعد للمنافسة على أول لقب كبير له.

وقال زفيريف عن صراعه على اللقب في فلاشينج ميدوز "كنت اتقدم بمجموعتين وكسر للإرسال وكنت على بعد نقطتين من الفوز بالمباراة".

وأضاف "لكنني لم أكن مستعدا للفوز بأول نهائي لي في البطولات الأربع الكبرى.

"كنت صغيرا. أبلغ من العمر 27 عاما الآن، وبالتأكيد لم أعد صغيرا. إذا لم يكن الآن، فمتى؟

"أنا في نهائي رولان جاروس لأول مرة وآمل أن أتمكن من الفوز بأول بطولة كبرى لي".