وفي مقابلة مع صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، كشف ميسي أن الفريق الملكي هو "أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي".

وأضاف: "إذا كنت تتحدث عن النتائج، فريال مدريد الأفضل عالميا. إذا كنت تتحدث عن الأداء وإدارة المباريات، فأنا شخصيا أحب مانشستر سيتي (الإنجليزي) تحت قيادة جوسيب غوارديولا".

وتابع: "أعتقد أن أي فريق يقوده غوارديولا سيكون مميزا بسبب الطريقة التي يلعب بها".

من جهة أخرى، لم يستبعد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تواجده في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أنه لم يقدم كذلك أي مؤشرات حول مشاركته المحتملة.

وأوضح: "يعتمد الأمر على ما أشعر به وكيف سأكون جسديا. سأكون واقعيا مع نفسي لمعرفة ما إذا كنت سأكون في مستوى التطلعات أم لا".