وبنت هذه التقارير توقعاتها على حديث رئيس سانتوس البرازيلي، مارسيلو تيكسيرا، الذي قال في فبراير الماضي، إنه يرغب في التعاقد مع نيمار، بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي.

ونفى مستشار سانتوس، مارسيو كالفيس، هذه التقارير بالقول إن التفاوض مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما متوقف تماما في الوقت الحالي.

وأضاف كالفيس، في حديثه لصحيفة "الرياضية" السعودية: "مفاوضاتنا مع نيمار توقفت منذ وقت طويل، ولا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي من أجل عودته للفريق، في الموسم المقبل".

وتابع: "كان ما حدث جس نبض من جانب رئيس النادي من قبل، فقط لا غير، ولكن نيمار والرئيس صديقان رائعان ويتحدثان دائما، هذا باختصار ما حدث مع نجم البرازيل الأول ونادينا".

وكان نجم برشلونة السابق كشف قبل أيام: "صحيح أن سانتوس هو فريق قلبي، وأود العودة يوما ما، لكن ليس لدي خطة في ذهني حاليا للعودة إليه".