وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 19 من أصل 20 ناديا صوتت لصالح استمرار تقنية الفيديو، التي ظهرت لأول مرة في المسابقة خلال موسم 2019-2020.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "رغم أن تقنية حكم الفيديو المساعد تتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة، فقد تم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين".

وتم تحديد 6 نقاط رئيسية خلال المناقشات مع الأندية:

الحفاظ على تقنية حكم الفيديو المساعد.

تقليل تأخير وقت اللعب، بداية عبر استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.

تحسين تجربة المشجعين عبر تقليل تأخير وقت اللعب وقيام الحكام بالإعلان للجمهور في الملعب لشرح تبعات القرار المتخذ بعد مراجعة حكم الفيديو.

القيام بتدريبات أكثر قوة على استخدام تقنية الفيديو لتحسين الاتساق، مع التركيز على السرعة والاحتفاظ بالدقة.

المزيد من الشفافية والتواصل حول تقنية الفيديو.

حملة توعية بشأن تقنية الفيديو للمشجعين وجميع الأطراف المعنية لتوضيح دور التكنولوجيا في اللعبة بشكل أفضل.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي في أبريل الماضي أن تقنية التسلل شبه الآلية ستظهر للمرة الأولى في خريف عام 2024، لتوفير بديل أسرع وأكثر دقة من خط التسلل الافتراضي، بناء على التتبع البصري للاعب.

وقالت رابطة الدوري ورابطة الحكام المحترفين إنهما سيواصلان الضغط على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم للسماح بمرونة أكبر للسماح بالبث المباشر بالفيديو والصوت أثناء المراجعات عبر تقنية حكم الفيديو.