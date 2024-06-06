وتحدث فينيسيوس جونيور في مقطع فيديو بثه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قائلا "لم أفز بعد بلقب مع المنتخب، أتمنى أن أفعل ذلك الآن، لقد استعدّينا بشكل جيد" لهذه المسابقة التي تقام في الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو.

وانضم المهاجم، الذي سيبلغ 24 عاما في 12 يوليو المقبل، إلى زملائه في المنتخب الوطني في أورلاندو بولاية فلوريدا الأربعاء بعد أيام قليلة من الراحة عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي السبت.

وسجل فينيسيوس الهدف الثاني في الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 واختير أفضل لاعب في المسابقة.

وكان فينيسيوس قد سجل أيضا الهدف الوحيد في نهائي 2022 الذي فاز به ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي على ملعب "ستاد دو فرانس".

ويرافق فينيسيوس في التشكيلة لاعبان آخران من ريال هما المهاجم رودريغو والمدافع إيدر ميليتاو.

والتحق أيضا بمنتخب "القصمان الصفراء" المهاجم الشاب إندريك (17 عاما) والذي يعتبر مستقبل كرة القدم البرازيلية والعالمية، على أن ينضم إلى النادي الملكي بعد كوبا أميركا.

وأكد فينيسيوس أن "هذا الجيل قوي ونريد أن نحقق أشياء عظيمة مع سيليساو".

وقبل انطلاق المسابقة، تلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام المكسيك السبت والولايات المتحدة الأربعاء.