وقال الكاف عبر صفحته على منصة "إكس"، إن لجنته التنفيذية ستجتمع وتتخذ قرارا بشأن موعد البطولة، ثم "سيصدر الاتحاد بعد ذلك بيانا رسميا حول هذا الأمر".

وكانت تقارير صحفية نقلت عن أمين عام الاتحاد فيرون موسينغو أومبا، قوله إن الكاف يتجه لتأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة من صيف 2025 إلى بداية 2026، لتجنب التصادم مع كأس العالم للأندية بنسختها المحدثة.

وقال أومبا لـ"فرانس برس"، إن "المناقشات بلغت مرحلة متقدمة مع الأطراف المعنية"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القرار "في وقت قريب".

وكان من المقرر في البداية أن يتم تنظيم النسخة الخامسة والثلاثين من المسابقة القارية في المغرب خلال صيف 2025، بهدف عدم حرمان الأندية الأوروبية من لاعبيها الدوليين الأفارقة في الفترة من يناير حتى فبراير.

إلا أن تزامنها مع مونديال الأندية الذي سيشارك فيه للمرة الأولى 32 فريقا في الولايات المتحدة، من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، طرح فكرة التأجيل.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي إن تأجيل البطولة القارية إلى بداية عام 2026 هو "كلام مطروح، لكن لا يوجد شيء رسمي".

ولم تجرِ بعد قرعة تصفيات كأس إفريقيا المقبلة بين المنتخبات الـ48 المتبقية، بعد التصفيات الأولية في مارس الماضي، التي أتاحت لتشاد وليبيريا وجنوب السودان وإسواتيني بالتأهل إلى هذه المرحلة.

ومن المقرر أن تقام نسخة عام 2027 من كأس إفريقيا في 3 دول، هي أوغندا وكينيا وتنزانيا، لكن من الممكن أيضا أن تؤجل.