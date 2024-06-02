كما أكد مورينيو ذاته نبأ تعاقده مع النادي التركي من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي بقوله "مساء الخير يا أنصار فنربخشه، موعدنا الأحد في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا سويا".

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فان رئيس النادي علي كوش عرض عقدا على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.

ولم يفز فنربخشه بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحلّ وصيفا الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

مسيرة مورينيو

- كان مورينيو (61 عاما) أقيل من منصبه مدربا لروما الإيطالي في يناير الماضي بعد حلوله تاسعا في منتصف الموسم علما أنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

- لكنه واجه مشاكل كبيرة هذا الموسم مع فريق العاصمة الإيطالية من خلال انتقاداته للاعبيه ومسؤولي النادي والحكام، لتتم إقالته ويحلّ بدلا منه لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي.

- في تركيا، سيخوض مورينيو تجربته الـ 11 مع أحد الاندية في مسيرته كمدرب، والتي تميزت بالعديد من الألقاب، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى دوريات إنجلترا مع تشلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010) وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).

- يتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل والتي أثارت حولها الكثير من الانتقادات، حيث أطلق على نفسه لقب "المميز"، لكن بريقه خفت منذ قرابة 10 سنوات، كما تشهد إخفاقاته مع مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وأخيرا روما.