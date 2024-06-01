يقدم موقع "سكاي نيوز عربية" تغطية مباشرة للقاء المرتقب، بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
تشكيلة ريال مدريد
تيبو كورتوا- داني كارفخال- أنطونيو روديغر- ناتشو- فيرلان ميندي- فيديريكو فالفيردي- إدواردو كامافينغا- توني كروس (لوكا مودريتش)- جود بيلينغهام (خوسيلو)- فينيسيوس جونيور- رودريغو.
تشكيلة بوروسيا دورتموند
غريغور كوبل- ماتس هوملس- نيكو شلوتربيك- إيان ماتسين- جوليان رايرسون- إمري تشان (دونيل مالين)- مارسيل سابيتسر- يوليان براندت (سيباستيان هالر)- جادون سانشو (جيمي بينوا غيتا)- كريم أديمي (ماركو رويس)- نيكلاس فولكروغ.
أحداث المباراة
ق86: فولكروغ يسدد في شباك كورتوا لكن التسلل يمنع احتساب الهدف.
ق82: فينيسيوس يسجل الثاني لريال مدريد بعد خطأ فادح لدفاع دورتموند.
10 دقائق متبقية على النهاية.. ريال مدريد يستعيد توازنه بعد تقدمه بهدف ودورتموند يبحث عن نفسه.
ق80: كامافينغا يسدد مجددا وحارس دروتموند يتألق.
ق79: كروس يسدد وحارس دورتموند ينقذ الموقف.
ق77: بيلينغهام يهدر الثاني لريال مدريد ويسدد خارج المرمى من مسافة قريبة.
ق73: الهدف الأول لريال مدريد.. كارفخال يسجل في لحظة تألق بتسديدة رأسية رائعة.
ق71: دورتموند يستعين بصاحب الخبرة رويس بديلا لأديمي.
ق68: رودريغو يقترب من تهديد مرمى دورتموند لكن الكرة تمر بسلام.
ق62: فولكروغ يسدد برأسه بعد عرضية أديمي المتقنة وكورتوا يتألق مجددا.
ق57: كارفخال يسدد على الطائر لكن كرته ضعيفة لا تشكل تهديدا للحارس كوبل.
ق56: احتكاك بين كارفخال وأديمي بعد لعبة عنيفة.
ق55: هدوء نسبي في اللقاء والمديران الفنيان يحاولان ترتيب أوراقهما.
ق48: أول خطورة حقيقية على مرمى دورتموند عبر تسديدة متقنة من كروس لكن حارس الفريق الألماني يتصدى لها ببراعة.
بداية الشوط الثاني.
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نهاية الشوط الأول.. سيطرة من دورتموند وخطورة على مرمى كورتوا.. ولا فرص تذكر لريال مديد.
الحكم يحتسب 4 دقائق وقتا بدل ضائع.
ق41: كورتوا يتألق ويتصدى ببراعة لتسديدة قوية من سابيتسر.
ق39: شلوتربيك يحصل على الإنذار الثاني في اللقاء بعد الاعتراض على الحكم.
ق34: أول بطاقة صفراء في المباراة.. إنذار "مجاني" لفينيسيوس بعد تدخل عنيف مع كوبل حارس دورتموند.
ق27: دورتموند يرد سريعا بهجوم خاطف لكن رأسية فولكروغ لا تصل لشباك كورتوا.
ق26: أول تهديد من ريال مدريد لكن دفاع دورتموند يتعامل بشكل جيد مع عرضية فينيسيوس.
ق25: أول إصابة في المباراة، تشان لاعب وسط دورتموند يعالج على أرض الملعب.
الشوط الأول ينتصف.. دورتموند يحرج ريال مدريد ويتفوق عليه بشكل واضح.
ق23: القائم يتعاطف مع ريال مدريد ويمنع هدفا مؤكدا لدورتموند.
ق20: أديمي يهدر فرصة العمر بعد انفراد تام بكورتوا، لكنه يراوغ ويجنح بعيدا عن المرمى.
ق14: أول تهديد لمرمى ريال مدريد بتسديدة من براندت لكنها بعيدة عن مرمى كورتوا.
ق10: الحذر يسيطر على الفريقين ولا هجمات خطيرة على أي من المرميين.
ق6: دورتموند يدخل في أجواء المباراة سريعا ويبادل ريال مدريد الهجمات.
ق5: المباراة تبدأ ساخنة من دون فترة جس نبض وفينيسيوس يقود هجوما من الجهة اليسرى لكنه لم يكتمل.