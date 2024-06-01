تشكيلة ريال مدريد

تيبو كورتوا- داني كارفخال- أنطونيو روديغر- ناتشو- فيرلان ميندي- فيديريكو فالفيردي- إدواردو كامافينغا- توني كروس- جود بيلينغهام- فينيسيوس جونيور- رودريغو.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

غريغور كوبل- ماتس هوملس- نيكو شلوتربيك- إيان ماتسين- جوليان رايرسون- إمري تشان- مارسيل زابيتسر- يوليان براندت- جادون سانشو- كريم أديمي- نيكلاس فولكروغ.

أحداث المباراة

ق14: أول تهديد لمرمى ريال مدريد بتسديدة من فولكروغ لكنها بعيدة عن مرمى كورتوا.

ق10: الحذر يسيطر على الفريقين ولا هجمات خطيرة على أي من المرميين.

ق6: دورتموند يدخل في أجواء المباراة سريعا ويبادل ريال مدريد الهجمات.

ق5: المباراة تبدأ ساخنة من دون فترة جس نبض وفينيسيوس يقود هجوما من الجهة اليسرى لكنه لم يكتمل.