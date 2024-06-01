ويعتبر كورتوا على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وقد شارك أساسيا في خمس مباريات منذ عودته من فترة توقف طويلة بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس.

وتركت عودته المدرب الإيطالي أمام قرار صعب إذ تألق لونين خلال حملة الفوز بلقب الدوري الإسباني وكان البطل عندما تغلبوا على مانشستر سيتي بركلات الترجيح لبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

,كان أنشيلوتي قد أخفى خططه خلال الأسبوعين الماضيين لكن مع غياب لونين عن الأسبوع الأخير من استعدادات ريال مدريد للنهائي وعدم تمكنه من القيام بالرحلة مع الفريق بسبب إصابته بوعكة صحية أصبح القرار أسهل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في ويمبلي يوم الجمعة "أصيب لونين بنزلة برد وسيسافر من مدريد غدا. إنه بخير، لكنه سيكون على مقاعد البدلاء وسيلعب كورتوا".

وأقر أنشيلوتي، الذي جلس إلى جانب قائده ناتشو ولاعب الوسط لوكا مودريتش، بأن فريقه يدرك أن الناس يرشحونه للفوز أمام دورتموند الذي احتل المركز الخامس بفارق كبير في الدوري الألماني هذا الموسم.

ومع ذلك قال المدرب الإيطالي إن لاعبيه يتمتعون بالخبرة الكافية حتى لا يقعوا في فخ الثقة المفرطة.

وأضاف أنشيلوتي "المباراة النهائية هي المباراة الأكثر أهمية، لكنها أيضا الأكثر خطورة. يجب أن تستمتع بالوجود هنا، وسنفعل ذلك، ولكن بعد ذلك هناك قلق من احتمال حدوث خطأ ما".

وتابع: "تشعر أن الفوز بدوري أبطال أوروبا قريب جدا وتخشى أن يضيع منك. الشيء المهم هو أننا نعلم أنه يتعين علينا القيام بكل شيء بشكل جيد للغاية، وأن يكون لدينا القليل من الحظ وألا نستسلم أبدا".

ومع سعي ريال لتجديد قصة حبه لكأس أوروبا والفوز باللقب 15 والسادس في آخر عشر سنوات وهو رقم قياسي قال أنشيلوتي إنه لا يحتاج إلى تحفيز فريقه.

وقبل وصوله إلى نهائي كأس أوروبا للمرة الثامنة منها مرتان كلاعب والثالثة له مدربا لريال مدريد قال أنشيلوتي إنه يحب أن يدخل في الموضوع مباشرة مع اللاعبين قبل المباراة، مضيفا: "الأولوية هي نقل أفكار واضحة للاعبين. سأكون مباشرا قدر الإمكان لأنني أشعر أن لاعبي فريقي يتفاعلون بشكل أفضل قبل المباراة. سأتحدث عن التكتيكات. العواطف تأتي لاحقا ويتعامل معها الجميع وفقا لشخصياتهم. قبل المباراة ستكون هناك مشاعر سلبية، لكن الخوف جزء مهم من القيام بالأشياء بشكل جيد، نحن بحاجة إلى معرفة ذلك".

واختتم أنشيلوتي قائلا: "أنا واثق لأن الفريق أظهر خلال الموسم ميزتين مهمتين: الجودة الفنية والتضحية وهما من العوامل الحاسمة في المباراة النهائية. كلما كنت مباشرا أكثر كان الفريق أقل توترا. لقد أظهرنا الجودة وتغليب مصلحة الفريق. كلاهما سيكون مفتاح نتيجة اللقاء".