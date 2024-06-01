وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة بالتعادل 1-1.

ورصدت الكاميرات النجم رونالدو وهو يبكي بعد اللقاء وختام الموسم الكروي دون أي تتويج بلقب محلي.

وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال (7) وعادل النصر النتيجة (88) عن طريق أيمن يحيى برأسية سكنت شباك المغربي ياسين بونو ليحرز الهلال الثنائية بعدما سبق أن توج بلقب الدوري المحلي.

وشهد اللقاء طرد الكولومبي دافيد أوسبينا حارس النصر (56) بالإضافة إلى طرد ثنائي دفاع الهلال علي البليهي (87) والسنغالي خاليدو كوليبالي (90) .

وأهدر من الهلال في ركلات الترجيح البرتغالي روبين نيفيش وسعود عبد الحميد، فيما أهدر من النصر البرازيلي أليكس تيليس وعلي الحسن ومشاري النمر ليفوز الهلال 5-4 بركلات الترجيح، ليحصد الهلال اللقب للمرة 11 في تاريخه.

واحتفظ الهلال باللقب الذي حققه في الموسم الماضي بركلات الترجيح أيضا على حساب الوحدة.

وحقق الهلال الفوز للمرة الخامسة على النصر في أربع مسابقات مرتين على صعيد الدوري انتهيا بفوز الهلال ذهابا وتقاسما النتيجة إيابا كذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودية وحُسِمَ لصالح الهلال بهدفين لهدف قبل لقاء كأس موسم الرياض الذي فاز فيه الهلال 2-0.