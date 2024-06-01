وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال (7) وعادل النصر النتيجة (88) عن طريق أيمن يحيى برأسية سكنت شباك المغربي ياسين بونو ليحرز الهلال الثنائية بعدما سبق أن توج بلقب الدوري المحلي.

وشهد اللقاء طرد الكولومبي دافيد أوسبينا حارس النصر (56) بالإضافة إلى طرد ثنائي دفاع الهلال علي البليهي (87) والسنغالي خاليدو كوليبالي (90).

وأهدر من الهلال في ركلات الترجيح البرتغالي روبين نيفيش وسعود عبد الحميد، فيما أهدر من النصر البرازيلي أليكس تيليس وعلي الحسن ومشاري النمر ليفوز الهلال 5-4 بركلات الترجيح، ليحصد الهلال اللقب للمرة 11 في تاريخه.

واحتفظ الهلال باللقب الذي حققه في الموسم الماضي بركلات الترجيح أيضا على حساب الوحدة.

وحقق الهلال الفوز للمرة الخامسة على النصر في أربع مسابقات مرتين على صعيد الدوري انتهيا بفوز الهلال ذهابا وتقاسما النتيجة إيابا كذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودية وحُسِمَ لصالح الهلال بهدفين لهدف قبل لقاء كأس موسم الرياض الذي فاز فيه الهلال 2-0.

اللقاء بدأ بضغط كبير من جانب الهلال من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك النصر، وحسم المباراة لصالحه مبكرا.

وفي الدقيقة (6)، أهدر السنغالي ساديو مانيه الهدف الأول لنادي النصر، بعد انفراد اللاعب بمرمى الهلال، بعد تمريرة رائعة من جانب أيمن يحيى، إلا أن تصويبة اللاعب مرت أعلى المرمى.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة (7) بعد عرضية من جانب مالكوم فيليب، قابلها المهاجم الصربي برأسية رائعة سكنت الشباك.

وتألق ياسين بونو بعد انفراد كريستيانو رونالدو بالمرمى، في التصدي للكرة (35).

ولم ينجح لاعبو الفريقين، في تسجيل أي هدف من بعدها لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وتصدى القائم الأيمن في الدقيقة (47) لهدف محقق لنادي النصر، بعد ضربة مزدوجة من جانب رونالدو، وقف بونو لها في المرصاد في المرة الثالثة.

وتحصل دافيد أوسبينا على بطاقة حمراء في الدقيقة (56) بعد اعتراض هدف محقق لصالح نادي الهلال.

وفي الدقيقة (87) أشهر حكم اللقاء، بطاقة حمراء في وجه البليهي، بعد الاعتداء على سامي النجعي لاعب النصر، بدون كرة.

وعادل أيمن يحيى النتيجة في الدقيقة (88) النتيجة لصالح نادي النصر، بعد رمية تماس رائعة من جانب علي لاجامي، قابلها يحيى برأسية داخل شباك بونو.

وعاد حكم اللقاء، لإشهار البطاقة الحمراء على كوليبالي لاعب الهلال في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وشهد الشوطان الإضافيان محاولات من جانب الفريقين، من أجل تسجيل هدف وخطف اللقب، قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.