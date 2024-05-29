وهبط نادي بيرنلي الإنجليزي بقيادة كومباني، من الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الشهر، بعد موسم "كارثي" من ناحية النتائج، خاصة أن الفريق أنهى الموسم بخمسة انتصارات فقط، معظمها أمام فرق هبطت مثله.

لكن بعد التوقيع الرسمي لتدريب بايرن ميونيخ، بدأت بعض التقارير تكشف سبب اختيار العملاق البافاري لعديم الخبرة فينسنت كومباني.

عامل اللغة

كومباني يتحدث اللغة الالمانية بطلاقة، وهو ما ساعد في اتخاذ قرار التعيين. وفقا لموقع "ذا أثليتك"، تعتقد إدارة بايرن أن كومباني سيتعامل بشكل جيد مع الصحافة بسبب لغته الألمانية، وكذلك سيساعد على خلق جو ممتاز داخليا، بسبب تحدثه الألمانية بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية.

أسلوب اللعب

بالرغم من هبوط بيرنلي، إلا أن كومباني أصر على لعب كرة قدم هجومية حديثة، حتى في المباريات الصعبة، وهو ما وضع الفريق في مأزق أحيانا دفاعيا.

أسلوب لعب كومباني الهجومي يتماشى كثيرا مع لاعبي بايرن ميونيخ وثقافة الفريق، خاصة بعد فترة المدرب توماس توخيل الذي لعب بطريقة الهجمات المرتدة، والتي أظهرت بايرن بشكل ضعيف ومتراجع أحيانا، وهي صورة لم تعتد جماهير الفريق أو إدارته رؤيتها.

العودة للأسلوب الهجومي الكاسح هي رغبة بايرن ميونيخ، بغض النظر عن النتائج.

بيب غوارديولا

العامل الفاصل في قرار تعيين كومباني كان المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي قدم النصيحة لفريقه القديم، وأوصاهم بالتعاقد مع كومباني.

غوارديولا الذي يعتبر من بين أفضل المدربين في العالم، أكد لإدارة بايرن ميونيخ، إنه يعتقد بان كومباني مدرب ذو أفكار متطورة، ورشحه بقوة، وفقا لـ"ذا أثليتك"، وهي التوصية التي لعبت دورا مهما في قرار الإدارة.