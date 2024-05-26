وأهدر ليفركوزن فرصة تحقيق الثلاثية بعد خسارته 3-صفر أمام أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي عندما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم بعدما حقق رقما قياسيا أوروبيا بتجنب الخسارة في 51 مباراة متتالية.

وفي الملعب الأولمبي في برلين الذي سيستضيف نهائي بطولة أوروبا 2024 في يوليو المقبل، تقدم ليفركوزن بتسديدة صاروخية من جرانيت تشاكا من 20 مترا في الدقيقة 16.

وسيطر الفريق على إيقاع المباراة حتى بعد أن لعب بعشرة لاعبين عقب حصول أوديلون كوسونو على الإنذار الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ونادرا ما هدد كايزرسلاوترن مرمى بطل الدوري بعد الاستراحة وتماسك ليفركوزن بأريحية ليتوج موسما لا ينسى بلقبه الثاني.