وأخفق الترجي في 4 نهائيات أخرى خاضها لتحديد بطل القارة السمراء جاءت في أعوام 1999 و2000 و2010 و2012.

وفي عام 1999، واجه الترجي الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسمت ركلات الترجيح البطولة لصالح الفريق المغربي.

و في العام 2000 خسر الترجي النهائي أيضاً لصالح هارتس أوف أوك الغاني.

وفي نسخة 2010 تلاشت طموحات الفريق التونسي مجدداً، ولكن هذه المرة على يد مازيمبي الكونغولي.

وكانت نسخة 2012، تمثل النهائي الأول بين الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا، وهي المعركة التي حسمها الأهلي ليتوج بالبطولة الثامنة في تاريخه على حساب الفريق التونسي، ومنذ 6 أعوام لم يصعد الفريق التونسي للنهائي سوى في هذه النسخة، التي يبحث خلالها عن استعادة اللقب.

وسبق للترجي أن توج بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات سنوات 1994 و2011 و2018 و2019، أمام الأهلي المصري فقد عزز رقمه القياسي في عدد الالقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم عندما رفعه إلى 12.

وهذا اللقب الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب "المارد المصري" في 2018.