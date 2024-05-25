وبعد خسارته 1-2 ذهابا في اليابان، عاد العين ليحقق انتصارا عريضا بنتيجة 5-1 أمام جماهيره، ليخطف لقب آسيا الأكبر، مساء السبت.

أحداث النهائي الكبير

لم ينتظر نجم البطولة الأول، المغربي سفيان رحيمي، كثيرا، ليفتتح أهداف اللقاء، في الدقيقة 8، بعد جملة تميرات مذهلة.

وعزز الباراغواياني كاكو تقدم العين في الدقيقة 34، من ركلة جزاء، كان رحيمي قد حصل عليها بذكاء.

وقلص البرازيلي يان النتيجة ليوكوهاما في الدقيقة 40، مستغلا خطأ من المدافع كوامي.

وأعاد رحيمي بدهاء الكفة للعين، بعد تسببه بطرد حارس مرمى يوكوهاما وليام بوب، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومنذ بداية الشوط الثاني، هيمن العين على اللقاء تماما، مستغلا النقص العددي ليوكوهاما.

وكما جرت العادة، عاد رحيمي ليسجل هدف البطولة طريقة رائعة، في الدقيقة 67.

وأنهى المهاجم التوغولي كوجو لابا اللقاء وأطلق الفرحة في سماء مدينة العين، بهدف رابع، استغل فيه خطأ الحارس البديل، في الدقيقة 92.

ومع انتظار صافرة النهاية، عاد الهداف لابا ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 96.

وبهذا الانتصار، حقق العين لقبه الآسيوي الثاني، بعد إنجاز بطولة 2003، كما ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورفع العين الكأس الغالية أمام قرابة 25 ألف من جماهيره التي حضرت العرس الكروي في استاد هزاع بن زايد.