وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 عندما حل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حيث كان المالكان الجديدان للنادي تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال يتطلعان إلى إنعاش الأجواء في ستامفورد بريدج بعد احتلال الفريق المركز 12 في الموسم السابق.

ووقع بوكيتينو عقدا لمدة عامين، مع وجود خيار للتجديد لعام آخر، لكن المدرب البالغ من العمر 52 عاما غادر الآن الفريق الواقع في غرب لندن بعد موسم مضطرب على الرغم من تقدمه في الترتيب قبل النهاية ليحتل المركز السادس.

كما وصل الفريق إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، وخسر أمام ليفربول بعد وقت إضافي في ويمبلي، وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث خسر أمام مانشستر سيتي.

وقال لورنس ستيوارت وبول وينستانلي المديران الرياضيان للنادي في بيان "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لماوريسيو على خدماته هذا الموسم. سيكون موضع ترحيب مرة أخرى في ستامفورد بريدج في أي وقت ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية المستقبلية".

وبدأ تشيلسي الموسم بشكل سيء ووجد نفسه في النصف السفلي من الترتيب رغم إنفاقه أكثر من أي ناد في أوروبا على التعاقدات، إذ بلغ إنفاقه 400 مليون جنيه إسترليني (508.28 مليون دولار).

ثالث مدرب لتشيلسي تحت الملكية الجديدة

- بوكيتينو هو المدرب الدائم الثالث لتشيلسي تحت الملكية الجديدة بعد توماس توخيل وغراهام بوتر، واستغرق اللاعبون بعض الوقت للتأقلم مع معاناة النادي في الأشهر الأولى، حيث كان يحتل المركز 12 في مرحلة ما.

- استطاع بوكيتينو قلب الأمور رأسا على عقب بعد عودة اللاعبين من الإصابة وخسروا واحدة من آخر 15 مباراة، وفازوا في آخر خمس مباريات على التوالي ليتقدم الفريق إلى المركز السادس.

- تأهل تشيلسي لدوري المؤتمر لكنه سيلعب في الدوري الأوروبي إذا فاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

- كثرت التكهنات بشأن رحيل المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية لكن بوكيتينو ظل صامتا بشأن الحديث عن مستقبله عندما سئل بعد المباراة الأخيرة للموسم يوم الأحد الماضي.

- قال بوكيتينو يوم الثلاثاء "شكرا لمجموعة ملاك تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي لكي أشكل جزءا من تاريخ هذا النادي الكروي. بات النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا خلال السنوات القادمة".