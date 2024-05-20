ونشر محمد صلاح على حسابه عبر منصة "إكس" صورة تجمعه مع كلوب مصحوبة بتعليق كتب فيه " لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف نجم ليفربول الذي بات يحن إلى المدرب الألماني الذي قرر الرحيل عن النادي: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".

ومن المقرر أن يترك المدرب الألماني يورغن كلوب نادي ليفربول الإجليزي مع ختام منافسات موسم 2024/2023.

وتألق صلاح كثيرا تحت قيادة كلوب وتمكن من الحصول على البطولات الجماعية والفردية.

وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات ولاعب العام في إنجلترا مرتين ومرة مع ليفربول، وجائزة بوشكاش 2018 وأفضل لاعب في إفريقيا مرتين.