وحقق مانشستر سيتي فوزا بنتيجة 3-1، على وست هام، سجلها الإنجليزي فيل فودن (هدفين)، والإسباني رودري، بينما سجل لوست هام الغاني محمد قدوس الهدف الوحيد.

وحقق "السيتيزينس" اللقب الرابع له على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البريميرليغ، حيث أنهى الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال، الذي حقق فوزا صعبا أمام إيفرتون بنتيجة 2-1.

ووصل مانشستر سيتي للبطولة رقم 10 في تاريخه، بينما وصل المدرب المخضرم بيب غوارديولا للبطولة السادسة مع الفريق.

كما توج مهاجم الفريق إيرلنغ هالاند بجائزة الحذاء الذهبي، بعد أن أنهى البطولة بـ27 هدفا بفارق 5 أهداف عن نجم تشلسي كول بالمر.