وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب النصر السعودي كان حاضرا في ملعب المملكة أرينا، لمشاهدة النزال التاريخي بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري ونظيره الأوكراني أولكسندر أوسيك.

وأضافت أن "الدون" التقى فرانك وارن، الذي يعد من أشهر مشجعي أرسنال، والذي سأله عن توقعاته بشأن إمكانية "الغانرز" حسم لقب البريمرليغ.

ورد رونالدو بضحكة ساخرة وقال "لن تفوزوا بالدوري"، في إشارة إلى قدرة مانشستر سيتي على حسم اللقب.

وقبل الجولة الأخيرة، التي تجرى الأحد، يحتل أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي.

وسيواجه أرسنال ضيفه إيفرتون، حيث يتعين عليه الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج، منتظرا تعثر سيتي أمام ضيفه وستهام يونايتد في نفس التوقيت.