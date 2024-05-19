وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الأهلي قدم أداء جيدا أمام الترجي وخصوصا في الشوط الثاني.

وأشار إلى ضرورة تأمين صلابة دفاعية للاعبي الأهلي وهجوم منظم في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.

وأضاف كولر: "المباراة كانت قوية، والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني وكنا أفضل".

وتابع: "مباراة الإياب تتطلب الدفاع جيدا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب"، حسبما أورد موقع "الأهلي"

وفيما يتعلق بإصابة علي معلول، أوضح كولر: "بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالته. لم نحدد حتى الآن طبيعة الإصابة، لكن بعد العودة لمصر ستجرى له أشعة لتحديد حجم الإصابة".

وعن الكرة التي انفعل بسببها خلال المباراة، قال: "انفعلت لأن حكم اللقاء احتسب تسللا، ولم يعطنا إتاحة الفرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس".

واختتم قائلا: "أي مباراة أخوضها مع الأهلي أسعى للفوز بها، ولا بد أن نقبل نتيجة التعادل. الترجي فريق قوي، ولذلك علينا الحذر في الإياب".

وتأجل حسم اللقب الإفريقي إلى السبت المقبل عندما يتواجه الفريقان في القاهرة، حيث يبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر القياسي في تاريخه، بينما يطارد الترجي لقبه الخامس والأول منذ 2019.

ويتكرّر النهائي بين العملاقين المصري والتونسي للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق فريق "الشياطين الحمر" 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب فريق "باب سويقة" تأخره في القاهرة 1-3 وفاز في رادس 3-0 ليتوج بلقبه الثالث.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة الخامسة تواليا (رقم قياسي) والسابع عشر في تاريخه، مثبتا تخصصه في المسابقة القارية.