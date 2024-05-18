تلك الواقعة الغريبة تعتبر نادرة الحدوث، فالفريق الذي ينهي بطولة الدوري بلا هزيمة، عادة ما يكون البطل، ولكن الزمالك اكتفى بالوصافة أمام الأهلي، في موسم 1980-1981.

قصة الدوري الغريب

في موسم 1980-1981، في أوج المنافسة بين الزمالك والأهلي، والنجمين حسن شحاتة ومحمود الخطيب، توج الأهلي باللقب رقم 17، بفارق نقطة عن الزمالك.

الزمالك أنهى الموسم بلا أي هزيمة، ولكنه حقق التعادل في 12 مباراة من أصل 26، وهو ما أبعد عنه اللقب.

الجولة قبل الأخيرة

هيمن الأهلي على الصدارة في الجولة 25، قبل الأخيرة، بانتصاره المريح 5-2 على السكة الحديد، بينما تعادل الزمالك سلبا مع المقاولون، ليتصدر الأهلي بفارق نقطة عن الزمالك.

الموقعة الأخيرة

في الجولة الأخيرة من الموسم، التقى الزمالك الأهلي، على استاد القاهرة الدولي وأمام 50 ألف متفرج، في مباراة أدارها الحكم الإيطالي المخضرم كلاوديو بييري.

الزمالك احتاج للانتصار، والأهلي للتعادل، وهو ما تحقق حيث انتهى اللقاء بنتيجة 0-0، وفشلت محاولات حسن شحاتة ومحمود الخواجة وعبد الرحيم محمد وفاروق جعفر، في هز شباك أسطورة الحراسة في الأهلي إكرامي.

بطولة بلا هزيمة

إنهاء الدوري بلا هزيمة، لم يتحول إلى فرحة في نادي الزمالك، الذي تعرض لمرارة خسارة اللقب أمام الغريم الأهلي، واكتفى بلقب معنوي وهو تجنب الهزيمة.

يذكر أن الأهلي حقق موسم "اللا هزيمة" 7 مرات، أعوام 1976، و1979، و1986، و1999، و2005، و2006، و2017، وفي جميعها حقق لقب الدوري.

أما الزمالك فحقق الإنجاز مرتين، الأولى في 1981، والثانية عندما حقق اللقب عام 2004.

كما حقق الإسماعيلي نفس الإنجاز مع جيله الذهبي في عام 2002.