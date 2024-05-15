إذ بهذا الفوز، بات فريق مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الفوز الرابع على التوالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وكان السيتي قد فاز باللقب خلال المواسم الثلاثة الماضية، وإذا ما فاز بمباراته الأخيرة أمام وستهام يونايتد، فإنه سيفوز للمرة الرابعة بالبطولة الإنجليزية العريقة، وهو إنجاز، إن تحقق، فسوف ينفرد به السيتي، إذا لم يتمكن أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أن حقق مثل هذا الإنجاز.

ويتقد مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة من الموسم الكروي الحالي بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وويستضيف السيتيزنز فريق وست هام في آخر مبارياتهم بالبريميرليغ هذا الموسم، بينما يستضيف أرسنال فريق إيفرتون.

وكان المدرب بيب غوارديولا صرح، بعد مواجهة توتنهام بأن الفوز في المباراة الأخيرة يعني أن مان سيتي يتحكم في مصيره في السباق على اللقب، على الرغم من الضغط الذي يشكله أرسنال.

وإذا ما نجح السيتي بالفوز بالبطولة الإنجليزية فإن غوارديولا سيصبح على بعد خطوة من لقب البريميرليغ السادس في 7 مواسم.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلع مانشستر سيتي كذلك إلى تحقيق ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

أما هالاند، فإنه يتقدم سريعا ويقتحم لائحة خاصة في النادي الإنجليزي، خصوصا بعد هدفيه في مرمى توتنهام في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب الأخير في لندن.

وبهدفيه الأخيرين، رفع النجم النرويجي رصيده من الأهداف مع السيتي بالبريميرليع إلى 27 هدفا، وبالتالي رفع عدد أهدافه الكلي بالبطولة إلى 73 هدفا، ليتفوق بذلك على نجم الفريق الإيفواري يايا توريه، الذي أحرز 62 هدفا خلال مسيرته مع الفريق.

وهذا يعني أن هالاند أصبح رابع هدافي الفريق من حيث عدد الأهداف، وبات هالاند على بعد 5 أهداف فقط من نجم الفريق كيفن دي بروين.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو يحتل صدارة الهدافين التاريخيين للفريق مانشستر سيتي، في البريميرليج، برصيد 184 هدفا، ويليه الإنجليزي رحيم سترلينغ، الذي انتقل إلى تشلسي هذا الموسم، برصيد 91 هدفا.