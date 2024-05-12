هبط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا قبل النهاية بـ3 جولات، بعد الخسارة من نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك.

لم يحقق فريق المدرب كريس وايلدر سوى 16 نقطة خلال الموسم، وتلقى هدفًا في مباراة إيفرتون الجارية حاليا جعلته يحقق رقما قياسيا سلبيا في تاريخ المسابقة.

بذلك الهدف، أصبح شيفيلد أكثر فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيا يستقبل أكثر من 100 هدف، بـ101 هدف، ليحطم الرقم القياسي المشين الذي حققه سويندون في موسم 1993(backslash)1994.

في ذلك الوقت، كان سويندون قد خاض 42 مباراة، عندما كان الدوري الإنجليزي الممتاز يضم 22 فريقا، ولكن شيفيلد حطم الرقم القياسي السلبي في 37 مباراة فقط.