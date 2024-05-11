وسقطت قارورة مياه من المدرجات، على رأس المصنف الأول على العالم، الصربي، مما تسبب في إصابته، بعد فوزه في مباراته الأولى من بطولة روما، ليظهر اليوم السبت مرتدياً خوذة في مجمع فورو إيتاليكو الرياضي الشهير.

نشر جوكوفيتش مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس" وهو يرتدي خوذة، قائلاً: "هذه المرة جئت مستعداً".

واحتاج "جوكو" إلى رعاية طبية بعد تعرضه لضربة على رأسه بعبوة معدنية عقب فوزه في مباراة ببطولة إيطاليا المفتوحة يوم الجمعة الجمعة.

وقال المنظمون إن طفلا كان يتكئ على السور الفاصل بين الجمهور والملعب قد طلب توقيع جوكوفيتش، لكن سقطت قنينة معدنية من حقيبة ظهر الطفل على رأس نجم التنس الأعلى تصنيفا.

وأضافوا أن جوكوفيتش أصيب بكدمة في رأسه، وفحصه أطباء. وحدثت الواقعة بعد وقت قصير من فوز جوكوفيتش على الفرنسي كورنتين موتيه 6-3 و6-1 في مباراته الافتتاحية.

من جهتها، قالت البطولة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك جوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين.

وجاء في البيان: "خضع للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس ديوكوفيتش.