ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه نادي النصر الذي يضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري رسميا.

ويخوض نادي الهلال الذي حقق لقبه الرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، موسما استثنائيا في الدوري المحلي حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن في سلسلة من 31 مباراة، حيث فاز في 29 (بينها 24 انتصارا متتاليا) وتعادل في اثنتين.

كما أصبح الهلال الذي خسر جهود نجمه البرازيلي نيمار للإصابة في أكتوبر الماضي، أول فريق يسجل 95 هدفا خلال موسم واحد، ولم يستقبل سوى 20 هدفا كأقوى دفاع في الدوري.

وبات الهلال أيضا أول فريق يحصد 89 نقطة في موسم واحد مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المنافسات.