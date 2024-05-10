ويخشى الأهلي المصري من تكرار سيناريو عام 2022 عندما اضطر للعب في كأس العالم للأندية منقوصا من عدد كبير من لاعبيه الدوليين وحقق وقتها المركز الثالث.

وفي رسالة إلى اتحاد الروابط الدولية لكرة القدم (دبليو أل أي) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، أصر السويدي ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، على أنهم اجروا مشاورات على نطاق واسع بشأن الأجندة الدولية الجديدة.

وقال غرافستروم في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "منذ البداية، نرفض أي اقتراح أو استنتاج مفاده أن فيفا يفرض بطريقة أو بأخرى أجندة المباريات الدولية على مجتمع كرة القدم دون التشاور الكافي أو بما يتناسب مع إستراتيجية العمل الخاصة به".

كانت الرابطة العالمية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين قد طالبتا الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإعادة النظر في الجدول الزمني لمسابقة كأس العالم للأندية الجديدة عام 2025، مع التهديد بالشروع في إجراءات قانونية.

وأكدت الرابطة العالمية وفيفبرو في رسالة موجّهة في الثاني من مايو الحالي إلى رئيس فيفا جاني إنفانتينو، أن جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن "خارج التشبّع".

وطلبت الرابطة العالمية وفيفبرو من مجلس الاتحاد الدولي بإعادة جدولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات حول الأجندة الدولية حتى عام 2030.

وقال غرافستروم إن فيفا "مثل أي منظم آخر للمسابقات، ويتمتع بحقوقه الكاملة في تحديد معايير مسابقاتنا مع احترام الإطار التنظيمي المعمول به".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد خاطب في وقت سابق الاتحاد الدولي بشأن أزمة تضارب مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا بالنسخة المقبلة عام 2025 في المغرب مع مواعيد مواجهات كأس العالم للأندية بالعام ذاته، والذي يتواجد فيه النادي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الفيفا طلب من كاف التواصل مع الاتحاد المغربي للوصول إلى حل في موعد انطلاق المعترك الأفريقي كي لا يتعارض مع مونديال أمريكا 2025 للأندية، خاصة أن فيفا لن يكون بمقدوره تأجيل كأس العالم للأندية في ظل صعوبة تطبيق هذا الحل، بسبب انطلاقة الدوريات الأوروبية في شهر أغسطس.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، بين 15 يونيو و13 يوليو من عام 2025، علما بأن الاتحاد المغربي سبق وأعلن في الأيام الماضية إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في صيف 2025 ما بين شهري يونيو ويوليو 2025.