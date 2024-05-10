وأثار الحكم البولندي الجدل كثيرا في اللقاء، وخاصة في الثواني الأخيرة، بعد أن سجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل لبايرن ميونيخ في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.

صافرة الحكم كانت خرقا للقوانين الحديثة، حيث يجب أن تستمر الهجمة حتى في حال شك الحكم بحالة تسلل، منعا لخطأ تقديري منه يوقف اللعب دون وجه حق.

وهاجمت جماهير بايرن ميونيخ الحكم البولندي بشراسة، في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تصريحات الفريق بأن الحكم قدم اعتذارا لهم "على الخطأ".

فيديو "حقيبة مدريد"

ولكن فيديو جديد ظهر في الساعات الأخيرة، أثار الجدل بشكل كبير، حيث ظهر الحكم داخل غرفة الحكام، في مناسبة سابقة، بينما ظهرت حقيبة عليها شعار ريال مدريد ضمن مقتنياته.

وخلال الفيديو، ظهر مارشينياك وهو يتحدث مع زملائه الحكام، داخل الغرفة، بينما ظهرت حقيبة شخصية سوداء، عليها شعار ريال مدريد، على مقعد.

وتداول الفيديو عديد من الحسابات، التي هاجمت الحكم بشكل أكبر، واتهمته بتشجيع ريال مدريد، واعتبرته دليلا على قراره "المنحاز" لمصلحة مدريد خلال اللقاء.

ولم يثبت الفيديو أي شيء حتى الآن، كما لم يثبت بأن حقيبة ريال مدريد في اللقطات، هي بالفعل لمارشينياك، وليست لشخص آخر، كما لم يعرف تاريخ الفيديو، الذي قد يكون منذ عام أو عامين.