وجاء في صفحة البرنامج على منصة "إكس" أن الخليفي تواصل، خلال الساعات الماضية، مع مبابي لمعرفة كيف يريد توديع الفريق الباريسي.

وأضاف المصدر أن إدارة سان جرمان تدرس كيف سيكون وداع مبابي، الأحد المقبل، في ملعب حديقة الأمراء.

ويستضيف فريق العاصمة الفرنسية، نظيره تولوز، الأحد، لحساب الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وهي آخر مباراة لسان جرمان على ملعبه.

وودع الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد الهزيمة صفر-1 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وصفر-2 في مجموع اللقاءين.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، مع الفريق بعد أسابيع قليلة، وسط ترجيحات قوية بشأن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان مبابي، الذي انضم إلى سان جرمان عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في "بارك دي برانس".