ورد كلوب ساخرا: "كي نحقق اللقب، على مانشستر سيتي خسارة 3 مباريات، وأرسنال مباراتين، إنه أمر صعب".

وفقد ليفربول فعليا فرصة تحقيق اللقب، في موسم كلوب الأخير، بعد تعثره في الجولات الأخيرة، وأصبحت المنافسة منحصرة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

تأخر عن المؤتمر

وعند وصول كلوب متأخرا للمؤتمر الصحفي، قال كلوب: "تأخرت عن الحضور، ولكن فلنكن صريحين، من يكترث"، وهو ما أضحك الصحفيين.

كما كشف كلوب خلال المؤتمر الصحفي "الصريح" عن اللاعب الذي يشعر بالندم لعدم إشراكه بشكل أكبر مع ليفربول هذا الموسم.

وقال كلوب: "لو سألتموني عن شيء أندم عليه، هو عدم إشراك الإنجليزي هارفي إليوت بشكل أكبر هذا الموسم".

واعتمد كلوب على إليوت، النجم الشاب، بشكل متزايد في الجولات الأخيرة.