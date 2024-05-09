وستشارك 3 منتخبات عربية في الأولمبياد، وهي مصر والمغرب والعراق، حيث ستنطلق المنافسات في 24 يوليو المقبل.

وتجنبت المنتخبات العربية "مأزق" اللعب في مجموعة تضم إسرائيل، التي تأهلت للبطولة، ووقعت في مجموعة بعيدة عن منتخبات العرب.

هنا المجموعات الكاملة لأولمبياد باريس 2024: