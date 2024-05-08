وبينما تتجه الأنظار لاستاد سانتياغو بيرنابيو، سيكون صاحبا القرار في اللقاء، المدربين، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والألماني توماس توخيل.

وبالنظر لتاريخهما، من يملك الكفة الأعلى؟

توخيل وأنشيلوتي تواجها في 10 مباريات سابقة، خلال 8 أعوام، ما بين 2016 و2024.

انتصر توخيل في 4 لقاءات، هي:

2016: بوروسيا دورتموند 1-0 بايرن ميونيخ (الدوري الألماني).

2017: بوروسيا دورتموند 3-2 بايرن ميونيخ (نصف نهائي كأس ألمانيا).

2021: تشلسي 2-0 إيفرتون (الدوري الإنجليزي).

2022: ريال مدريد 2-3 تشلسي (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

انتصر أنشيلوتي في 3 لقاءات:

2016: بايرن ميونيخ 2-0 بوروسيا دورتموند (نهائي كأس السوبر الألماني).

2017: بايرن ميونيخ 4-1 بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني).

2022: تشلسي 1-3 ريال مدريد (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

وتعادل المدربين في 3 لقاءات:

2018: باريس سان جرمان 2-2 نابولي (دوري أبطال أوروبا).

2018: نابولي 1-1 باريس سان جرمان (دوري أبطال أوروبا).

2024: بايرن ميونيخ 2-2 ريال مدريد (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحالي).

الغلبة لتوخيل بفارق مباراة واحدة، لكن الكفة متقاربة جدا، لكن من ناحية الألقاب الأوروبية، يتفوق أنشيلوتي بوضوح: