ويدين بروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013 والذي فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها الأربعاء الماضي، بانتصاره إلى قطب دفاعه المخضرم الدولي السابق ماتس هوملز (35 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة (50)، ليضرب موعدا في النهائي في الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي، مع ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونيخ الألماني اللذين يلتقيان غدا إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد (2-2 ذهابا في ميونيخ).

وهدد دورتموند سريعا بعد دقيقتين فقط من البداية بضربة رأس من نيكلاس فولكروج وصلت سهلة لجيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جرمان.

ورد صاحب الأرض بعدها بدقيقة واحدة حين أرسل أشرف حكيمي تمريرة عرضية وصلت إلى جونزالو راموس الذي سدد من مدى قريب لكن جريجور كوبل تصدى لها.

وأطلق راموس تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12 لكنها مرت بجوار المرمى.

وأنقذ دوناروما فرصة هدف محقق حين تصدى لتسديدة كريم أديمي من مدى قريب في الدقيقة 35.

ووصلت تسديدة قوية من فيتينيا، أطلقها من مسافة بعيدة في الدقيقة 41، لحارس دورتموند المتمركز في منتصف المرمى.

بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل هوملز هدفد ورتموند بضربة رأس قوية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأطلق نونو مينديز تسديدة قوية من مسافة بعيدة بعد مرور ساعة من اللعب لكنها ارتطمت بالقائم.

وارتطمت تسديدة مبابي من مدى قريب بالعارضة في الدقيقة 86.

وبعدها بدقيقة واحدة، أطلق فيتينيا تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكنها ارتطمت بالقائم مجددا.