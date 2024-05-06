وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس ون" العلمية إلى أن النشاط البدني للمرأة قد يكون من أفضل الأشياء التي تحافظ من خلاله على صحتها طوال حياتها، خاصة وأنه يدعم الحالة النفسية للمرأة، ويعزز من مناعة جسمها تجاه المشكلات الصحية التي عادة ما تكثر وترتبط بالتقدم في السن.

وفي تعليقها على الموضوع، تقول مدربة اللياقة البدنية، دانيا الحاج لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":