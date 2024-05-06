قالت دراسة أسترالية حديثة إن أفضل عمر للسيدات للمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لدى النساء، بعد سن الخمسين، حيث يتمتعن بصحة جسمية وعقلية قوية.
وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس ون" العلمية إلى أن النشاط البدني للمرأة قد يكون من أفضل الأشياء التي تحافظ من خلاله على صحتها طوال حياتها، خاصة وأنه يدعم الحالة النفسية للمرأة، ويعزز من مناعة جسمها تجاه المشكلات الصحية التي عادة ما تكثر وترتبط بالتقدم في السن.
وفي تعليقها على الموضوع، تقول مدربة اللياقة البدنية، دانيا الحاج لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":
- أهمية ممارسة الرياضة في سن مبكرة يجب اعتمادها كطريقة صحية لحياة أفضل.
- مع تقدم السن للمرأة تقل الحركة لديها وتحدث تغيرات هرمونية تزيد في تعرضها لبعض الأمراض.
- ضرورة ممارسة المرأة للرياضة للحفاظ على مرونة جسمها وحماية نفسها بشكل كبير من الأمراض في المستقبل.
- من التمارين الهامة للسيدات بعد سن الخمسين ينصح بتمارين رفع الأثقال بحسب وزن جسم المرأة مع القيام بالحركات اللازمة.
- يُنصَح بالتركيز أثناء ممارسة التمارين الرياضية على الأماكن في الجسم التي بها نسبة كبيرة من العضلات كالجزء السفلي للجسم والأكتاف ومنطقة الصدر والظهر.
- تعتبر تمارين السكوات من أسهل التمارين الرياضية التي لا تتطلب أوزانا إضافية وإنما تعتمد على وزن الجسم.
- تعد تمارين السكوات من التمارين الفعالة التي تقوم على تقوية العضلات الأساسية في الجسم ونحته.
- تعدّ تمارين الجسر أو "البريدج"من التمارين السهلة لتقوية منطقة البطن والحوض وتقوية العضلات الداخلية للجسم والمساعدة في التحكم في الحركات.
- المشي للنساء ما فوق الخمسين يساعد في تفادي آلام المفاصل وتحسين القدرة العضلية.
- تعد السباحة من أهم الرياضات التي يمكن ممارستها ما بعد سن الخمسين وللأشخاص غير القادرين على ممارسة أنواع أخرى من الرياضات.