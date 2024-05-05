وبهزيمته الخامسة للموسم، استعد الزمالك بشكل سيء لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي يستقبل لقاء ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي في 12 مايو الحالي قبل أن يلتقي الفريقان في القاهرة إياباً في 19 منه.

وسجل النيجيري أبو بكر اليادي (53) هدف المباراة الوحيد، ليثأر الفريق السكندري من خسارته ذهاباً بالقاهرة 1-5.

وأتت الخسارة لتثير القلق في صفوف الزمالك قبل أسبوع من مباراة ذهاب كأس الاتحاد الإفريقي.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول، حيث غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، لينتهي سلبياً أداء ونتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني ومن هجمة منظمة، تبادل أبو بكر اليادي الكرة مع حسام حسن قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد عواد.

وأجرى المدرب البرتغالي للزمالك جوزيه غوميز ثلاثة تغييرات دفعة واحدة حيث دفع بكل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وأحمد حمدي في محاولة لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 67، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أحمد حمدي، قبل أن تعود تقنية الفيديو لإلغاء القرار.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، حصل لاعب سموحة حسام حسن على الإنذار الثاني ليغادر الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء، تاركاً فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين، لكن الزمالك لم يستغل الزمالك التفوق العددي لتنتهي المباراة بفوز سموحة.

ورفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر لكن من 15 مباراة.

وفي مباراة أخرى، تغلب إنبي على البنك الأهلي 4-1 على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.