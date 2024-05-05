وانضم ماغواير إلى قائمة الإصابات الطويلة ليونايتد بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات.

وسيغيب ماغواير بالتالي عن المباريات المتبقية ليونايتد هذا الموسم ضد كريستال بالاس وأرسنال ونيوكاسل وبرايتون، لكنه قد يملك فرصة خوض نهائي كأس إنجلترا ضد مانشستر سيتي في 25 الحالي.

يُعّد غياب ماغواير بمثابة ضربة أخرى لمدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ، بعد أن اضطر إلى إشراك لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو في مركز قلب الدفاع في آخر مباراتين في الدوري المحلي.

ويغيب عن الخط الدفاعي ايضا السويدي فيكتور ليندلوف (أوتار الركبة)، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس (ربلة الساق) والفرنسي رافايل فاران (عضلة) والظهير لوك شو (عضلة).

وتراجع يونايتد إلى المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز تشلسي ونيوكاسل في نهاية هذا الأسبوع على بيرنلي ووست هام تواليا، ويحتاج إلى العودة إلى نغمة الانتصارات ضد كريستال بالاس لتعزيز آماله في إنهاء الموسم بين الستة الأوائل.