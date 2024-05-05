وارتقى تشلسي إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس الإثنين.

وتشبث تشلسي بحظوظه القارية لأنه يتخلف عن نيوكاسل السادس بفارق نقطتين فقط ولان صاحب المركز السادس سيشارك في مسابقة "كونفرس ليغ" أو حتى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في حال فوز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد في النهائي المقرر في 25 الحالي.

ومن شأن النتيجة أن تخفف الضغوط على مدرب تشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لكنها في المقابل وضعت مصير مدرب وستهام الأسكتلندي ديفيد مويز في مهب الريح، لا سيما أن التقارير تشير إلى إقالته في نهاية الموسم بعد ان دخل مجلس الإدارة في مفاوضات مع مرشحين محتملين لخلافته وأبرزهم البرتغالي روبن أموريم والإسباني خولن لوبيتيغي.

وفي مباراة ثانية، تغلب برايتون على أستون فيلا بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويدي روب أولسن، لكن بيدرو نجح في إعادتها إلى الشباك.

والخسارة هي الثانية لأستون فيلا صاحب المركز الرابع بعد سقوطه المفاجئ على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني 2-4 في نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" الخميس.

كما أن الخسارة فرملت فيلا الساعي إلى تعزيز حظوظه في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يتقدم على توتنهام بفارق 7 نقاط، لكن الأخير خاض مباراتين أقل، أحداهما ضد ليفربول لاحقا الأحد.