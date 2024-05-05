وسجل هالاند 4 أهداف كاملة، في مرمى وولفرهامبتون، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل هالاند للهدف رقم 25 بالدوري هذا الموسم، وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالته، إلا إنه رقم مرتفع، خاصة مع تبقي 3 مباريات للفريق.

وابتعد هالاند بفارق 5 أهداف عن ملاحقيه، السويدي ألكساندر آيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي كول بالمر نجم تشلسي، ولكلاهما 20 هدفا، كما أن النجم المصري محمد صلاح، الذي ينافس عادة على لقب الهداف، تجمد رصيده عند 17 هدفا.

يذكر أن هالاند سجل 25 هدفا بالدوري، في 28 مباراة فقط، بسبب تعرضه للإصابة خلال الموسم.

بهذه الأرقام، يبدو أن هالاند بدأ بإسكات المنتقدين له، وآخرهم أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، الذي قال عن هالاند إنه "مهاجم بمستوى المهاجمين في الدرجة الثانية".

هالاند رد بعد تسجيله رباعية السبت: "لا يهمني كثيرا أمر روي كين".