وحسبما نقل الموقع عن "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن تشلسي يأمل بضم أوسيمين من خلال تقديم روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى 90 مليون يورو، ولاعب شاب آخر.

ووفق الموقع فإن اللاعب النيجيري الدولي، سيغادر نابولي في نهاية الموسم الكروي.

ويلعب لوكاكو حاليا مع روما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ولكنه يرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2026 مع تشلسي.

ولن تكون مهمة النادي الإنجليزي سهلة في الحصول على توقيع أوسيمين، وخصوصا أن اسمه يرتبط بخطوة انتقال محتملة لباريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن أوسيمين لعب بقميص نابولي في 130 مباراة، سجل خلالها 75 هدفا، وصنع 18 هدفا.