وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني "لا ليغا" رقم 36 في تاريخه، بعد انتصاره السبت على قادش بنتيجة 3-0، وهزيمة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

وبذلك، وسع ريال مدريد الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري.

ويعتبر هذا اللقب الرابع لريال مدريد في آخر 10 مواسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد لقب عام 2022.

إنجاز تاريخي في جيرونا

وواصل نادي جيرونا مفاجآته، وانتصر بطريقة مقنعة على جاره برشلونة 4-2، ليصعد إلى المركز الثاني.

انتصار جيرونا ضمن له مقعدا في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز غير مسبوق للنادي الكتالوني.

واشتعلت المدرجات في استاد بلدية مونتيليفي، والذي يتسع لـ14 ألف متفرج فقط، بعد صافرة النهاية، ولوح الآلاف بمجسمات تجسد شكل دوري أبطال أوروبا، البطولة التي سيشارك فيها النادي لأول مرة في تاريخه.

كما عزز لاعب جيرونا، الأوكراني أرتيم دوفبيك، صدارته لهدافي الدوري بوصوله للهدف رقم 20، بفارق هدفين عن نجم ريال مدريد جود بيلينغهام.