وحول بوكايو ساكا ركلة جزاء حصل عليها الفريق قبل وقت قليل من الاستراحة، بنجاح، ليمنح أرسنال التقدم، وهدأت أعصاب جمهور ملعب الإمارات عندما عزز لياندرو تروسار تقدم الفريق في الدقيقة 70، وأضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 83 نقطة من 36 مباراة، بينما يحتل سيتي بطل المسابقة المركز الثاني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة قبل استضافة ولفرهامبتون واندررز في وقت لاحق من السبت.

كان لدى بورنموث سببا للشعور بالغضب من ركلة الجزاء التي حصل عليها أرسنال بعد مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد، كما ألغى الحكم هدفا للضيوف في الشوط الثاني بعد مراجعة أخرى طويلة من تقنية الفيديو.

كما ألغى الحكم هدفا سجله غابرييل لصالح أرسنال، ولكن بحلول تلك المرحلة كان فريق المدرب ميكل أرتيتا قد أمن بالفعل حصد النقاط الثلاث، وواصل سعيه القوي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 20 عاما.