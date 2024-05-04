وتحت قيادة مدربها الحالي غاريث ساوثغيت، تأهلت إنجلترا لقبل نهائي مونديال 2018 في روسيا، ولدور الثمانية في نسخة 2022 في قطر، كما صعدت لنهائي بطولة أوروبا 2020 قبل أن تخسر أمام إيطاليا.

وقال غوارديولا إن أداء منتخب إنجلترا يشبه أداء سيتي في دوري أبطال أوروبا، الذي توج به سيتي لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، بعد فشله أكثر من مرة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام ولفرهامبتون في وقت لاحق من السبت: "المنتخب الوطني؟ جيد بحق. لكن الأمر لا يعتمد فقط على موهبة المهاجمين بل على الجوانب كافة وعلى المجموعة بكاملها. غاريث يعرف تماما ما يتعين عليه القيام به".

وأضاف بيب: "أنا أشعر والجميع يشعرون أن المنتخب الإنجليزي في البطولات الأخيرة، كأس العالم وبطولة أوروبا، قطع خطوات كبيرة وكان على أعتاب التتويج فعليا. خسر في نهائي وتأهل لقبل النهائي.

عندما تصل لهذه المراحل كل عامين فإن النجاح سيتحقق وهذا يشبه حالنا تماما. لقد اقتربنا وفي النهاية رفعنا الكأس. هذا مؤكد.

وتابع: "إذا كانوا يثقون في قدرتهم على تحقيق ذلك فإنهم سيحققونه. أنا أثق في ذلك وهم سيحققون ذلك".

وفي "يورو 2024" التي تنطلق 14 يونيو المقبل، ستلعب إنجلترا ضمن مجموعة تضم إلى جانبها منتخبات سلوفينيا وصربيا والدنمارك.